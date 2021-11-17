В Україні цього року на державному рівні відзначатимуть Міжнародний день волонтера. Відповідний проект розпорядження із планом заходів сьогодні затвердив Кабінет міністрів.

Міжнародний день волонтера відзначатимуть 5 грудня.

Затверджений урядом план заходів, зокрема, передбачає створення до цієї дати координаційної ради із сприяння розвитку волонтерської діяльності.

Крім того, заплановані: заходи із вшанування волонтерів (їх мають провести обласні ради та КМДА); проведення різноманітних інформаційно-просвітницьких заходів, лекцій, круглих столів; показ фільмів; організація виставок фотографій, дискусій, онлайн-марафонів; оприлюднення на сайтах органів влади та ЗМІ тематичних матеріалів, присвячених волонтерам.

Усі ці заходи повинні сприяти популяризації волонтерської діяльності.

До свята також хочуть підготувати теле-, радіомарафони, тематичні волонтерські курси. Марафони з питань волонтерської діяльності триватимуть 2-3 години.

Міністерство освіти і науки України, Міністерство оборони, заклади освіти та громадські об’єднання повинні розробити до 10 грудня тематичні та інформаційні матеріали про волонтерів, які загинули у боротьбі за незалежність України. Крім того, плануються зустрічі із сім’ями загиблих волонтерів (для визначення та вирішення проблемних питань, які в них виникають).

Як відомо, Міжнародний день волонтера (International Volunteer Day) відзначається щороку 5 грудня. Свято було засноване в 1985 році за ініціативою Генасамблеї ООН.

Нещодавно Кабінет міністрів затвердив проект указу про заснування премії президента України Волонтер року. Нею нагороджуватимуть волонтерів, які здійснили вагомий внесок у розвиток волонтерського руху та надання волонтерської допомоги.