Кібербулінг на Херсощині: діти створили фейкову сторінку 8-класниці у мережі

В одній зі шкіл Скадовського району Херсонської області жертвою кібербулінгу стала учениця 8 класу. Однокласники створили фейкову сторінку дівчинки в Instagram (Інстаграм).

Вони потай фотографували школярку і викладали її фото на сторінку з дописами нецензурного характеру, а також малювали непристойні речі.

Усе це вони обговорювали у Telegram-чаті класу, куди учениця не мала доступу.

Лише після втручання поліції фейкову сторінку видалили, а батьків двох однокласників, які її створили, притягнули до адміністративної відповідальності. Складено адмінпротоколи за ч. 3 ст. 173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення – булінг (цькування) учасника освітнього процесу. Зі школярами провели виховні бесіди.

Дівчинка до останнього замовчувала ставлення до неї однокласників, але коли побачила фейкову сторінку з непристойностями на своїх фото, розповіла матері. Жінка пішла до школа, щоб з’ясувати ситуацію, а керівництво навчального закладу звернулося до поліції. Перевірка підтвердила факт кібербулінгу щодо школярки.

Ювенальні поліцейські встановили, що частина класу була вороже налаштована проти однокласниці, причина – дівчинка не місцева, переїхала в село лише три роки тому. Принаймні, так вони пояснили.

А про фейковий акаунт знали всі учні класу і охоче обговорювали це у Telegram-чаті.

Більш того, з’ясувалося, що школярі створили дві фейкові сторінки, які після розголосу одразу ж видалили.

Причетних до булінгу дітей поставлять на облік в поліції.

З початку року у Херсонській області поліція склала 28 адмінпротоколів щодо булінгу в навчальних закладах. Тому для aнoнiмниx пoвiдoмлeнь дiтeй пpo такі факти у шкoлax cтвopили cпeцiaльний чaт-бoт у Telegram.

Для цьoгo у пoшуку нeoбxiднo нaбpaти: Ювeнaльнa пpeвeнцiя Xepcoнщини https://t.me/ChildpolicekhersonBot i зaлишити cвoє пoвiдoмлeння. Цю інформацію миттєво отримують пpaцiвники ювeнaльнoї пpeвeнцiї.