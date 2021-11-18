У Києві відкрили першу офлайн-точку Diia.Space

В інноваційному парку UNIT.City відкрили першу офлайн-точку пілотного проекту Мінцифри Diia.Space.

Про це повідомляється на каналі Дії у Telegram.

Згідно з опублікованою інформацією, Diia.Space призначається для спілкування Дії з українцями, у тому числі з представниками IT та стартап-екосистеми.

– Наші посли допоможуть відвідувачам дізнатися більше про екосистему Дії – додаток та портал Дії, а також проекти Дія.Цифрова освіта, Дія.Бізнес, Дія City, – йдеться у повідомленні.

Також у Diia.Space можна буде консультуватися з питань взаємодії із цифровою державою для щоденних справ або втілити глобальний бізнес-проект чи стартап.

Офлайн-точка знаходиться за адресою: Київ, вул. Дорогожицька, 3, корпус В9. Працює у будні з 9.00 до 18.00.

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Джерело: Дія

Фото: Дія