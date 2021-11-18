Українські туристи, які з середини жовтня не могли вилетіти з Туреччини через трагічну загибель одного з членів їхньої групи, сьогодні повернуться в Україну.

Про це розповів на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

– Сьогодні ці українські громадяни повернуться на Батьківщину… Громадяни повертаються двома групами в Запоріжжя та Київ. Консульські посадові особи України в Туреччині продовжать контролювати кримінальну справу щодо смерті нашого громадянина, – наголосив Кулеба.

Міністр уточнив, що дипломатичні установи України в Туреччині змогли домовитися з місцевими правоохоронними органами та судмедекспертами про пришвидшення досудового розслідування справи.

Саме через розслідування загибелі громадянина України та проведення експертиз українські туристи застрягли в Туреччині. Тепер же їх відпустять додому.

Що відомо про ситуацію з туристами та загибель українця?

15 жовтня цього року група українських туристів із Рівного, Києва та Запоріжжя прилетіла до Туреччини та вирушила в похід Лікійською стежкою (це маршрут для пішохідного туризму на півдні країни).

А вже 17 жовтня один із членів групи загинув. Як повідомила одна із туристок, він вчинив самогубство.

Тіло загиблого повернули до України, де 22 жовтня поховали. Водночас інші українські туристи (а це ще семеро осіб), не змогли вилетіти з Туреччини додому через слідчі дії. Місцевий суд заборонив їм залишати територію країни до завершення судово-медичної експертизи.

Туристи скаржилися, що в них закінчуються кошти та що вони можуть втратити роботу. До вирішення ситуації підключилися дипломатичні установи України в Туреччині.

Детальніше про ці події та реакцію українських дипломатів – читайте в матеріалі.