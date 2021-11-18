В Україні вручатимуть Національну премію імені Бориса Патона за наукові досягнення та дослідження. Кабінет міністрів уже погодив усі формальні питання, пов’язані із її запровадженням.

Так, уряд на своєму засіданні 17 листопада погодив положення про премію, положення про комітет, опис почесного знака та опис диплома лауреата премії.

Національна премія імені Бориса Патона – державна нагорода, яку вручатимуть за:

• видатні наукові дослідження, які позитивно впливають на суспільний прогрес, сприяють розвитку гуманітарних, природничих і технічних наук;

• розробку та впровадження нових технологій, матеріалів, техніки, методів лікування та профілактики захворювань;

• роботи, які здійснюють суттєвий внесок у вирішення проблем охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки;

• створення підручників для закладів загальної середньої освіти, фахової чи вищої освіти.

Премію присуджуватимуть щороку за результатами конкурсу. Її лауреатами зможуть стати громадяни України, іноземці, особи без громадянства.

Національна премія імені Бориса Патона може бути присуджена лише раз за життя, а також посмертно.

У центрі на лицьовому боці почесного знаку, яким нагороджуватимуть лауреатів, зображено погруддя Бориса Патона. По колу буде нанесено напис: Національна премія імені Бориса Патона.

На зворотному боці буде зображено розгорнуту книгу на тлі шестерні, вище якої – стилізоване зображення атома. По колу ці зображення обрамлятиме лавровий вінок.

Варто зазначити, що в квітні 2021 року Верховна Рада ухвалила рішення щодо перейменування Державної премії України в галузі науки і техніки на Національну премію імені Бориса Патона. Тим самим вирішили увічнити пам’ять видатного українського вченого.

Борис Патон – науковець, доктор технічних наук, президент Національної академії наук України, перший нагороджений відзнакою Герой України. Він помер у серпні 2020 року на 102-му році життя.

Нещодавно Кабінет міністрів погодив проект указу про заснування премії президента України Волонтер року. Нову премію хочуть заснувати для нагородження волонтерів, які здійснили вагомий внесок у розвиток волонтерського руху та надання волонтерської допомоги.