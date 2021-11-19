На передостанні вихідні у листопаді нагрянуть денні та нічні дощі. Пахмурна погода протримається до понеділка, 22 листопада.

За прогнозом Укргідрометцентру, температура повітря трохи підвищиться порівняно з попереднім тижнем. Стовпчики термометра переважно показуватимуть від +6 до +10 градусів за Цельсієм.

Денні та нічні дощі охоплять низку регіонів України. Серед них – східні, південні та частково центральні області країни.

У північних, західних та частково центральних областях вдень не буде опадів, проте ближче до ночі дощі охоплять всю територію регіонів.

Крім того, значно посилиться вітер у всіх містах. Його швидкість становитиме від 7 до 12 м/с, подекуди навіть до 14 м/с.

Температура вдень півдні – від +10 до +13, на сході – від +5 до +7, у центрі – від +8 до +10, на півночі – від +7 до +9, на заході – від +8 до +10. Згідно з прогнозом, найхолодніше буде у східних, північних та центральних областях.

У суботу, 20 листопада, у Києві не очікується значних опадів. За даними Укргідрометцентру, дощі розпочнуться ближче до ночі та протримаються до ранку.

Температура повітря вдень у місті трохи підвищиться – стовпчики термометра показуватимуть від +8 до +10 градусів, а швидкість вітру становитиме від 7-12 м/с.