Найближчим часом Київ може вийти з червоної карантинної зони, якщо спостерігатиметься позитивна динаміка щодо ситуації з поширенням коронавірусу.

Місцева влада сподівається на зменшення Covid-госпіталізацій та заповненості ліжок у медичних закладах столиці. Про це міський глава Києва Віталій Кличко розповів в інтерв’ю одному з українських видань.

– Лікарні заповнені на понад 66%. Ліжка з киснем заповнені на 71%. А 10 листопада, коли були пікові показники, заповненість ліжок із киснем становила майже 80%, – зазначив мер.

За його словами, у Києві спостерігається тенденція до зменшення завантаженості ліжок, зокрема, кисневих. Нині місто наближається до нижнього порогу червоної зони.

Мер столиці висловив сподівання, що Києву вдасться уникнути запровадження повного локдауну. Наразі для прийому Covid-пацієнтів у 33 лікарнях визначено понад шість тис. ліжок.

Кличко зазначив, що подачею кисню в комунальних медустановах обладнано понад 90% ліжок, а також у місті є понад 50 апаратів штучної вентиляції легень.

Якщо буде потреба, тоді в Києві можуть розгорнути ще 5,5 тис. ліжок додатково, зазначив мер міста. Проте наразі її немає, а якщо позитивна динаміка збережеться, столиця може вийти із червоної зони.