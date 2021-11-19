Неприпустимо обговорювати спецоперації у публічному просторі – глава ГУР

Обговорювати проведення будь-якої спеціальної операції, що проводиться Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України – неприпустимо.

Таку думку висловив голова ГУР Кирило Буданов у коментарі на одному із ток-шоу.

За його словами, подібних ситуацій не відбувалося в жодній із країн світу.

– Не так важливо, чи йдеться про затримання вагнерівців, чи про якусь іншу операцію. Їх зараз – десятки, повірте мені. Якщо хтось вважає, що я помиляюся, нехай назве хоч одну державу світу, де можливе таке розслідування. Єдиний слив, який був допущений моїм відомством – це порятунок людей в Афганістані, але це була напівгуманітарна місія”, – заявив Буданов.

Глава ГУР наголосив, що голова офісу Андрій Єрмак не має повноважень віддавати накази про перенесення спецоперації або віддавати будь-які інші накази. Буданов також додав, що і він не має повноважень виконувати накази голови адміністрації президента.

За його словами, о Головне управління розвідки не є слідчим органом, щоб визначати чиюсь роль у зливі інформації іноземним спецслужбам, або займатися іншими розслідуваннями.

Голова розвідслужби також прокоментував публікацію журналістами одного з телеканалів секретної інформації про операцію з Вагнерівців.

Він також додав, що перебуває з робочим візитом у Сполучених Штатах Америки, тому не володіє інформацією, чи передавали ці папери в ГУР, чи подавалися інші запити з цього приводу.