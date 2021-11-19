У Всесвітній день чоловіків, який відзначають 19 листопада, Головне управління статистики у Києві наводить цікаві цифри щодо чоловічого населення столиці.
Станом на 2020 рік у Києві було 1,3 млн чоловіків, тобто 46,1% від постійного населення.
Це означає, що представниць прекрасної статі у столиці більше – на 1 тис. жінок припадало лише 856 чоловіків.
І ці чоловіки не квапляться зі шлюбом, адже середній вік одруження – 34,24 роки, а заробляють вони – в середньому 18 373 грн на місяць.
Водночас середня очікувана тривалість життя киян чоловічої статі становить 69,05 років.
Загальна статистика щодо населення Києва станом на 1 жовтня:
- у столиці проживало 2 954 564 особи;
- з початку року киян стало менше на 7 616 осіб;
- залишається суттєвим перевищення кількості померлих над новонародженими – на 100 померлих 71 народження.