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У Києві на 1 тис. жінок припадає лише 856 чоловіків

Валентина Летяк редакторка стрічки
чоловік і жінка

У Всесвітній день чоловіків, який відзначають 19 листопада, Головне управління статистики у Києві наводить цікаві цифри щодо чоловічого населення столиці.

Станом на 2020 рік у Києві було 1,3 млн чоловіків, тобто 46,1% від постійного населення.

Це означає, що представниць прекрасної статі у столиці більше – на 1 тис. жінок припадало лише 856 чоловіків.

І ці чоловіки не квапляться зі шлюбом, адже середній вік одруження – 34,24 роки, а заробляють вони – в середньому 18 373 грн на місяць.

Водночас середня очікувана тривалість життя киян чоловічої статі становить 69,05 років.

Загальна статистика щодо населення Києва станом на 1 жовтня:

  • у столиці проживало 2 954 564 особи;
  • з початку року киян стало менше на 7 616 осіб;
  • залишається суттєвим перевищення кількості померлих над новонародженими – на 100 померлих 71 народження.
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Фото: Depositphotos

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