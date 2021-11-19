У Львові школярі повернуться до очного формату навчання вже з понеділка 22 листопада. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

Рішення про повернення учнів 5-11 класів за парти ухвалила комісія з надзвичайних ситуацій.

– Ми ухвалили таке рішення після консультацій з медиками. Статистика дитячих захворювань та госпіталізацій пішла на спад. Але поки рано говорити, що ми виходимо із цієї хвилі захворювання на Covid-19, – зазначив Садовий.

Він додав, що також відновлюють роботу, з дотриманням окремого протоколу, заклади культури, гуртки та секції.

Але Андрій Садовий наголосив, що Львів не виходить із червоної зони. Тому усі заходи можуть відбуватися за умови повної вакцинації організаторів та учасників.

Днями мер Києва Віталій Кличко також повідомив, що з з 22 листопада столичні школярі повернуться до очного навчання.

Станом на 19 листопада Київ та Львів перебувають у червоній зоні карантину. Згідно з постановою уряду №1236, у регіонах, які належать до цього рівня епіднебезпеки, дозволяється робота навчальних закладів за умови вакцинації 100% педагогів та персоналу закладу.