Застосовували струм, били і ґвалтували: екс-в’язень про тортури в Ізоляції

Станіслав Печонкін – колишній в’язень Ізоляції. Це незаконна в’язниця, розташована на тимчасово окупованій території Донецької області.

Він потрапив у це місце 24 січня 2017 року, через кілька днів після того, як його взяли в полон. Станіслав Печонкін розповів Фактам ICTV про знущання над затриманими і катування у в’язниці, а також про бойовика терористичної організації “ДНР” Дениса Куликовського, який очолював Ізоляцію.

За його словами, щойно потрапляєш у цю в’язницю, відразу стає зрозуміло, що тут жорсткі правила. Під час допитів на полонених чинять психологічний тиск, займаються побиттям. Бють в’язнів навіть після того, як вони підтверджують все, що від них вимагали.

– Коли людина навіть визнала свою так звану провину, оперуповноважений припиняє з нею працювати, а керівництво ізоляції, серед яких був і Денис Куликовський, продовжують знущатися. Їм це приносить моральне задоволення, особливо коли вони напідпитку і для них немає жодних обмежень. Неодноразово були випадки, коли люди не витримували і помирали від побиття або від інших тортур, – говорить Станіслав Печонкін.

Він пригадує, що під час допиту, аби вибити з нього необхідні свідчення, застосовували електричний струм. Але своєї провини Печонкін не визнавав. Тоді ним зайнявся Палич, він же Денис Куликовський – бойовик так званої ДНР, який очолював Ізоляцію.

Щоб отримати від Печонкіна свідчення, Куликовський наказав не приносити йому їжу та воду. Печонкіну заборонили навіть рухатися в камері, він мав стояти на одному місці. Час від часу до нього приходив Палич, допитував і бив його.

Станіслав Печонкін пригадує, що найстрашнішими були перші дні, коли він тільки потрапив до Ізоляції, і ще не було розуміння, що буде далі.

– Потім було вже не так страшно, хоча траплялося багато різних ситуацій, серед яких двічі імітація розстрілу. Але я думав: розстріляють, то розстріляють. Вперше це сталося під час навчань бойовиків. Нас зігнали у підвал, сказали, щоб ми стали на коліна і нас мали начебто розстріляти. Вдруге це сталося на день народження Куликовського, коли вони з ФСБ були напідпитку. Тоді мене і моїх співкамерників покликали, щоб ми їх розважали, співали для них. Потім вони почали нас бити, а після цього конвоїру наказали нас розстріляти, – говорить колишній в’язень.

Станіслав Печонкін говорить, що очільник Ізоляції Денис Куликовський часто змушував працівників в’язниці знущатися над утримуваними.

– Спочатку вони з Куликовським випивали, а потім вночі могли вдиратися до камер, бити людей, ґвалтували жінок, чоловіків і змушували їх займатися одне з одним сексом. У в’язниці відбувалося все, що завгодно. Наприклад, мене роздягали догола, виводили у холодну погоду на вулицю і поливали холодною водою, – розповів він.

В Ізоляції Станіслав Печонкін пробув сім місяців. Потім у нього різко погіршився стан здоров’я і його перевели до СІЗО з ненабагато кращими умовами. Після цього він перебував у полоні аж до звільнення.

9 листопада у Києві затримали Дениса Куликовського – головного військового злочинця, колишнього бойовика терористичної організації ДНР, очільника незаконної в’язниці Ізоляція на тимчасово окупованій території Донецької області.

10 листопада суд обрав Денису Куликовському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.