Зеленський вручив державні нагороди українським військовим

Сьогодні, 21 листопада, в Україні відзначають День Десантно-штурмових військ Збройних Сил. Президент Володимир Зеленський зустрівся з українськими військовими та вручив державні нагороди.

В Офісі президента зазначили, що професійне свято десантників відзначають разом з Днем Гідності та Свободи, тож ця дата має символічне значення.

– Щоб гідно захищати свободу своєї держави, нашу суб’єктність, незалежність і територіальну цілісність, ми повинні мати таку потужну армію, представники якої є зараз тут, – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що для нього велика честь привітати українських захисників зі святом, подякував військовим за службу та побажав щастя у родині.

– Дякую за те, що ви робите щодня. Бажаю, щоб ви щодня відчували, що ваша робота пріоритетна, а ваша служба – це найголовніше, що зараз є в державі, – переконаний він.

Президент вручив українським захисникам державні нагороди за особисту мужність та самовіддані дії, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України.