Денісова написала звернення до Шмигаля через обов’язкову вакцинацію

Омбудсмен Людмила Денісова звернулася до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з пропозицією розглянути можливість дистанційної роботи для тих працівників та держслужбовців, які потрапили до списку обов’язкової вакцинації, але при цьому відмовляються робити щеплення з особистих міркувань.

– Ніхто не може чинити політичного, соціального чи іншого тиску, а також дискримінації, у разі відмови від вакцинації, наголошується в резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), – нагадала Денисова.

Вона уточнила, що на адресу уповноваженого з прав людини надійшло понад 1 200 звернень, у яких порушуються питання щодо обов’язкової вакцинації проти коронавірусної інфекції.

– Реалізація положень постанови №1236 із змінами та наказу №2153 у рамках чинного законодавства на практиці може призвести до порушення права на добровільність вакцинації проти COVID-19 та права на працю зазначених працівників, – стверджує омбудсмен.

Людмила Денісова наголосила, що для правової оцінки процедури усунення від роботи було направлено запити до Мінекономіки та Держслужби з питань праці.

При цьому вона закликала українців убезпечити себе та своїх рідних від тяжких ускладнень від COVID-19 та поставитися до проведення вакцинації проти коронавірусу відповідально.

Джерело: Людмила Денисова

Фото: Людмила Денисова