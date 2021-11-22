Вранці 22 листопада в київському аеропорту приземлилися ще три сім’ї, яких повернули із таборів для біженців у Сирії. Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Вони перебували в таборі закритого типу Аль-Хол на північному сході Сирії.

У прес-службі відомства зазначили, що це – найбільша група українців, яку вдалося повернути додому за весь час проведення евакуаційних операцій із цієї країни.

— Гуманітарну місію спільно готували Офіс президента, МЗС та Міноборони України. Складний переговорний процес за участю українських дипломатів тривав кілька місяців, і завдяки їхнім зусиллям громадян України вдалося повернути на батьківщину, – йдеться у повідомленні.

Наразі в Сирії залишаються ще 19 громадян, які чекають на евакуацію з табору Родж.

19 жовтня із табору біженців у Сирії повернули українку та її чотирьох дітей, які майже три роки пробули у закритому таборі Родж у Сирії. Сама жінка походить з Криму.