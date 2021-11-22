Енергоатом і Westinghouse підписали угоди для будівництва нових енергоблоків на ХАЕС

Американська компанія Westinghouse та українська Національна атомна енергогенеруюча компанія Енергоатом підписали дві угоди про співпрацю щодо будівництва нових енергоблоків.

За даними українських ЗМІ, підписання документів відбулося у рамках міжнародної конференції Атомні можливості для розвитку країни у Києві.

Договори про співпрацю передбачають початок реалізації проектів з будівництва двох енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції за технологією АР1000.

Один з документів передбачає закупівлю послуг компанії США щодо проектування енергоблоків, а інша – обладнання, яке вдасться використовувати тривалий час.

Міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що атомна енергетика має велике майбутнє, тож Україна має намір надалі розвивати цю галузь.

Станом на 22 листопада, Україна має 15 енергоблоків на чотирьох атомних електростанціях, з яких 12 АЕС працюють понад 30 років.