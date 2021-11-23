Мокрий сніг та ожеледиця: водіїв закликали бути обережними на дорогах

Патрульна поліція закликала водіїв бути обережними за кермом через негоду, яку прогнозують синоптики.

Так, за даними Укргідромецентру, в Україні, окрім північного сходу, можливий мокрий сніг із дощем та ожеледиця.

– Враховуйте погодні умови! Водії, будьте уважні за кермом, слідкуйте за дорожньою обстановкою та дотримуйтесь правил дорожнього руху, – йдеться у повідомленні.

Також водіям нагадали про необхідність замінити шини автомобілями на зимові.

До уважності закликали й пішоходів. Поліцейські попросили їх переходити дорогу лише у встановлених для цього місцях, а також використовувати світловідбивачі.

Раніше повідомлялось, що в Києві 23 листопада пішов перший сніг. Його зафіксували у різних районах столиці, однак синоптики пообіцяли, що до вечора опади посиляться.