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Мокрий сніг та ожеледиця: водіїв закликали бути обережними на дорогах

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Мокрий сніг та ожеледиця: водіїв закликали бути обережними на дорогах

Патрульна поліція закликала водіїв бути обережними за кермом через негоду, яку прогнозують синоптики.

Так, за даними Укргідромецентру, в Україні, окрім північного сходу, можливий мокрий сніг із дощем та ожеледиця.

– Враховуйте погодні умови! Водії, будьте уважні за кермом, слідкуйте за дорожньою обстановкою та дотримуйтесь правил дорожнього руху, – йдеться у повідомленні.

Також водіям нагадали про необхідність замінити шини автомобілями на зимові.

До уважності закликали й пішоходів. Поліцейські попросили їх переходити дорогу лише у встановлених для цього місцях, а також використовувати світловідбивачі.

Раніше повідомлялось, що в Києві 23 листопада пішов перший сніг. Його зафіксували у різних районах столиці, однак синоптики пообіцяли, що до вечора опади посиляться.

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Джерело: Патрульна поліція

Фото: Getty Images

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