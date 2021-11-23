На Академмістечку у Києві дві машини спровокували масштабний затор

Увечері, 23 листопада, у Києві на Академмістечку сталася аварія, через яку було перекрито виїзд із української столиці.

З міста неможливо було виїхати до Ірпіня та Бучи.

Біля станції метро утворився величезний затор.

Поліція відрегулювала рух, поки люди натовпом збиралися на зупинках, щоб спробувати сісти в маршрутки.

Вантажівка та легковий автомобіль порушили інтервал, через що позаду них утворився затор.

Обидва транспортні засоби перегородили рух. Інформація про постраждалих не надходила. Рух поступово було відновлено.