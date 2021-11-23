Намагався приватизувати власність на 4,2 млрд грн: СБУ затримала зловмисника

Служба безпеки України припинила незаконну приватизацію гідротехнічних споруд столиці та Київської області.

Зловмисники також мали намір заволодіти державними та комунальними земельними ділянками.

За даними СБУ, злочинці скористалися пробілами у законодавстві, щоб приватизувати споруди та 12 земельних ділянок вартістю на суму у 4,2 млрд грн.

У відомстві уточнили, що 2018 року громадянин України подав офіційний запит щодо власності споруд та ділянок, після чого взяв їх на так зване відповідальне зберігання.

Пізніше чоловік розпочав процедуру приватизації.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за ч.2 ст. 364 (Зловживання службовим становищем) КК України.

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На майно, що розташоване в Оболонському, Подільському, Деснянському районах Києва та Обухівському та Вишгородському районах Київської області, наклали арешт.