Ожеледиця на дорогах Києва очікується не лише до кінця поточної доби, а й завтра, 24 листопада. Про це з посиланням на Укргідрометцентр повідомили у КМДА.

Киян закликали бути обережними при пересуваннях містом – як на автомобілях, так і пішки.

Через негоду на вулиці міста вийшли працівники Київавтодору. За даними КМДА, на дорогах знаходиться 173 одиниці техніки.

Нагадаємо, сьогодні, 23 листопада, у Києві випав перший сніг.

Через негоду водіїв закликали бути обережними на дорогах. Також їм нагадали про необхідність замінити шини на авто на зимові.

Фото: Факти ICTV