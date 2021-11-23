У Харкові помер колишній в’язень чотирьох концтаборів Ігор Маліцький

У Харкові у віці 96 років помер Ігор Маліцький – в’язень чотирьох концтаборів, професор Української інженерно-педагогічної академії та голова організації колишніх політв’язнів фашистських концтаборів.

Про його смерть повідомили у Facebook родичі.

— Сьогодні пішов з життя наш любий дідусь, легендарний патріот та найкращий українець – Маліцький Ігор Федорович. Будемо сумувати за тобою, – йдеться у дописі.

Інформацію про прощання з Маліцьким повідомлять пізніше.

Біографія Ігоря Маліцького

Ігор Маліцький народився 12 лютого 1925 року у Харкові. Його батька репресували у 1938 році та реабілітований лише у 1980-му.

Під час окупації Харкова у 1943 році його відправили до Німеччини, звідки втік на територію колишньої Чехословаччини. Там його заарештували та відправили до в’язниці міста Кладно.

У різні роки він був в’язнем чотирьох концтаборів – Терезін, Аушвіц, Маутгаузен та його філії Лінц 3. Мав №188005.

Після демобілізації з червоної армії закінчив Харківський гірничий інститут та став вченим в галузі машинобудування. Маліцький був найстаршим викладачем Української інженерно-педагогічної академії.

Попри вік, Ігор Маліцький залишався активним, зустрічався з молоддю, висловлював свою думку про події в Україні на Facebook та засуджував російську агресію. У 2017 році підтримав ініціативу руху UAnimals та закликав п’ятого президента України Петра Порошенка заборонити експлуатацію тварин у цирках та дельфінаріях.

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Фото: UAnimals, Milena Kovalska