Увечері 23 листопада в Києві, як і прогнозували синоптики, випав перший сніг.

Відео та світлинами снігу діляться жителі багатьох районів столиці.

Все ще чекають на нього, зокрема, жителі Позняків та Русанівки.

Варто наголосити, що невеличкий сніг фіксували ще вдень, але він був ледь помітним.

Синоптики поспішили повідомити, що основна зона опадів передбачається на другу половину дня.

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В Укргідрометцентрі відразу закликали водіїв бути обережними, адже на дорогах може утворитися ожеледиця.

Кияни та гості столиці вже почали скаржитись на затори.