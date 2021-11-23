Від штучних перепон з боку Польщі страждають міжнародні компанії, які працюють в Україні – Мінінфраструктури

Українські перевізники рік у рік стикаються зі штучним торговим бар’єром, який створюється через дефіцит дозволів на міжнародні перевезення.

Через такі обмеження страждають і міжнародні компанії, які працюють в Україні. Представники МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА, BERLIN-CHEMIE MENARINI, JYSK, INTERFILL звернулися до Міністерства інфраструктури із проханням вирішити кризу у сфері міжнародних перевезень.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

Він нагадав, що п’ять років тому набула чинності угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

– За цей час товарообіг із країнами ЄС автомобільним транспортом збільшився більш ніж на 42%, і сьогодні ЄС є нашим найбільшим торговим партнером – 40,8% від загального обсягу зовнішньої торгівлі, – розповідає Найєм.

Проте така експансія викликала чималий опір. Наприклад, 2021 року Польща, через яку Україна транзитує товари до 12 країн Європи, надала Україні лише 160 тис. дозволів на міжнародні перевезення.

Для порівняння, 2016 року Україна мала на 40 тис. дозволів більше.

– Команда МІУ неодноразово озвучувала це питання як публічно, так і під час двосторонніх зустрічей із представниками країн-сусідів. Але тепер настав час вийти на інший рівень дискусії, виносити це питання на майданчик Єврокомісії та домагатися більш системного рішення, – заявив заступник міністра інфраструктури.

На зустрічі з генеральним директором з мобільності та транспорту Єврокомісії Генріком Хололеєм команда МІУ порушила питання повної лібералізації транзитних вантажних автоперевезень із країнами ЄС.

За словами Мустафи Найєма, це може стати новою великою метою у відносинах із Євросоюзом у найближчі роки.

– Це цілком логічний крок, і це наше право – захищати свої економічні інтереси України, зокрема в межах угоди про асоціацію, – резюмував Найєм.

Нагадаємо, для посилення транзитного потенціалу країни в межах програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво за 2021-2022 роки планують оновити понад 600 км прикордонних доріг.