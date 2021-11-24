Кабінет міністрів України ухвалив зміни до загального порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Міністерства освіти та науки України. За даними установи, зміни ухвалили сьогодні, 24 листопада.

Згідно з поясненням МОН, нововведення у документі дозволять проводити тестування у нових реаліях, зокрема, під час посилення карантинних обмежень.

Документ визначатиме механізм залучення представників навчальних закладів для проведення ЗНО та інших іспитів із використанням організаційно-технологічних процесів.

Зміни у порядку проведення ЗНО визначають основні напрями для підготовки та написання іспиту, щоб забезпечити можливість рівного доступу права на освіту та контролю відповідності результатів навчання державним вимогам.

Зовнішнє незалежне оцінювання проводять МОН та Український центр оцінювання якості освіти, регіональні центри, обласні органи та ВНЗ.