Подвійне весілля в Черкасах

24 листопада в Черкасах відбулась подвійна церемонія одруження – одночасно взяли шлюб із своїми обраницями батько та син.

Батьки молодшого нареченого – Сергій Анатолійович та Маріанна Іванівна – повторно стали весільний рушник у 25-ту річницю одруження.

У ювілей батьків вирішив побратися із своєю коханою Тетяною і їхній син Сергій.

Подавати заяви про реєстрацію шлюбу пари прийшли до черкаського відділу ДРАЦС також разом.

– Більше уваги під час церемонії було парі дітей, але всі святкові ритуали – і обмін каблучками, і проголошення клятв – відбувалися по черзі, – наголосили в ДРАЦСі.

Одне свято на чотирьох: у Черкасах одночасно одружилися батько та син / 4 фотографии

Загалом протягом 2021 року в Черкасах зареєстрували вже 2 300 шлюбів.

23 листопада під час сольного концерту співачки Аліни Гросу в палаці Україна заручилась пара закоханих.

Виконавиця вирішила допомогти хлопцеві на ім’я Микита зробити пропозицію руки та серця.

Зрештою кохана Микити погодилась вийти за нього заміж. Першою пару із особливою подією привітала Аліна Гросу.

Співачка жартома подякувала дівчині, що та погодилась на пропозицію, бо тоді б концерт був би дуже сумним.

Джерело: Про все

Фото: Про все