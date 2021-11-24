На кордоні України з Білоруссю через міграційну кризу проходить спецоперація Полісся. Зокрема, будуть проведені перевірки на автобусних станціях та вокзалах.

Про це поінформував перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін. Він зазначив, що перевірки здійснюватимуться в населених пунктах, розташованих біля кордону з Білоруссю.

– Буде здійснюватися перевірка автобусних станцій та вокзалів, і проводитимемо попереджувальні заходи в прикордонних населених пунктах. Жодних штучних впливів “братських” держав на Україну не дозволимо! – наголосив Єнін.

Він уточнив, що метою спецоперації, яка стартувала вчора ввечері, є нарощування сил для захисту державного кордону України від можливого потоку нелегальних мігрантів з Білорусі.

Зокрема, задіяні прикордонники, Національна поліція, Нацгвардія. Крім того, до захисту кордону доєдналися сили ЗСУ (Збройних сил України), які допомагатимуть при загостренні ситуації.

Крім того, на кордон прибуває посилення – 8 500 військовослужбовців ДПСУ, Нацгвардії і поліцейських. Для патрулювання кордону та моніторингу ситуації підрозділи використовують авіацію, безпілотники та інші засоби спостереження.

Сьогодні біля кордону стартували тактичні навчання, мета яких – відпрацювати сценарії можливої ескалації міграційної кризи.

– Чисельність та кількість додаткових підрозділів, які посилюють українсько-білоруський кордон, під грифом секретно. Але можу точно сказати, що прикордонні наряди посилено розгортають контрольні пости. Ми контролюємо основні шляхи, які ведуть до кордону, – запевнив Єнін.

Як відомо, днями в Україні утворили міжвідомчий штаб для координації дій із захисту кордону. До нього увійшли представники українських силових структур.

У МВС також організували роботу координаційних штабів, а на районному рівні утворили координаційні групи. Все це – для обміну інформацією та злагодженого керування спецоперацією Полісся.

В МВС України не виключають, що мігранти з польсько-білоруського кордону можуть спробувати перейти на українську територію. У разі агресивних дій порушників кордону українські прикордонники використовуватимуть спеціальні засоби та зброю.

Тим часом Кабінет міністрів України ухвалив рішення виділити ще 175 млн грн на посилення охорони українського кордону у зв’язку з міграційною кризою.

Джерело: МВС України, Євгеній Єнін