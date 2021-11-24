В Україні зросте розмір допомоги з безробіття – коли і на скільки

З 1 грудня в Україні зросте розмір максимальної допомоги з безробіття, оскільки підвищується прожитковий мінімум.

Як пояснили у Київському міському центрі зайнятості, наразі прожитковий мінімум на одну особу становить для працездатних громадян 2 379 грн, а з 1 грудня зросте до 2 481 грн.

Тому українці, які отримують максимальну допомогу з безробіття, розмір якої не може перевищувати чотири прожиткові мінімуми (нині – 9 516 грн), з 1 грудня будуть отримувати більше – 9 924 грн за місяць.

Водночас розмір мінімальної допомоги з безробіття залишається без змін. На період карантину Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування збільшив його до 1 тис. грн.

Розмір допомоги з безробіття залежить від страхового стажу. Якщо він становить до двох років, то це 50% доходу людини, від двох до шести років – 55%, від шести до 10 – 60%, понад 10 років – 70%.

Допомогу виплачують залежно від тривалості безробіття: перші 90 календарних днів – 100%, упродовж наступних 90 календарних днів – 80%; у подальшому – 70%.

Безробіття – поширена проблема у світі. Тому влада усіх держав намагається максимально вирішити її та надати підтримку людям, які втратили роботу.

В Україні передбачені виплати безробітним та допомога у працевлаштуванні. Цим займається Державний центр зайнятості. Як оформити допомогу з безробіття онлайн – читайте у нашому матеріалі.