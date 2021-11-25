Слова-маркери і неактивний профіль: як розпізнати ботів у соцмережах

24 листопада у Києві відбувся мітинг антивакцинаторів. Його участики вийшли на протест, тримаючи в руках плакати з QR-кодом, який вів на сайт кремлівської партії Єдина Росія.

У Раді національної безпеки та оборони відразу заявивли, що раніше Центр протидії дезінформації вже виявив російську інформаційну спецоперацію, спрямовану на максимальне зменшення рівня вакцинації в Україні.

Водночас українцям рекомендували дізнаватися всю інформацію про доступні вакцини з офіційних джерел.

Голова правління громадської організації Рада інформбезпеки і кіберзахисту Елліна Шнурко-Табакова у коментарі Фактам ICTV розповіла, що Російська Федерація ще з 2014 року почала використовувати соціальні мережі для розхитування ситуації в Україні.

Тому вона радить: для того, аби не натрапити на ботів, потрібно бути уважним. Так, коли ви додаєте когось у друзі в соцмережах, потрібно визначитися: ви приймаєте запити від усіх, хто вам їх надсилає, чи лише від людей, з якими особисто знайомі.

– Якщо ви додаєте у друзі лише тих, кого знаєте, то закрийте свій акаунт від інших. Якщо ж вам важливо тримати руку на пульсі подій і ви хочете товаришувати у соцмережах з різними людьми, то зверніть увагу, що це має бути профіль живої людини, а не сторінка, на якій користувач двічі змінив фото. Можна навіть запитувати, чому саме ця людина додається до вас у друзі, – пояснює Елліна Шнурко-Табакова.

Також фахівець радить перевірити профіль користувача, його активність в себе на сторінці, дату його створення і оцінити, чи не ховається за ним бот.

Зі свого боку керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ігор Соловей, щоб не натрапити на ботів і тролів у мережі, радять звертати увагу на слова-маркери.

– Усі заклики, на кшталат Терміново, Негайно, Шок, Сенсація – це елементи керування людьми за допомогою використання психології. Вони є першими ознаками того, що до такої інформації потрібно ставитися критично, – зазначає він.

Другою ознакою, на яку варто звератити увагу, є джерело інформації, автор допису у соцмережі. Якщо він себе жодним чином не ідентифікує, то це вже привід подумати, чи не ховається за сторінкою бот.

Загалом, аби не стати жервтою дезінформації, фахівці радять критично ставитися до інформації і перевіряти надійність її джерела.

Тоді не виникатимуть ситуації, як у випадку з мітингом антивакцинаторів, коли його учасники почали виправдовуватися, що фото з російським QR-кодом брали просто з інтернету.