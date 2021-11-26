Найближчим часом у Києві та всій Україні знову може піти снігопад. Згідно з прогнозом, українці зможуть наживо побачити сніг наступного тижня.

За даними Укргідрометцентру, опади очікуються в усіх областях України у вівторок, 30 листопада. Цього дня в усіх регіонах України засніжить.

Стовпчики термометрів переважно триматимуться на рівні від +1 до +4 градусів за Цельсієм, проте в деяких областях може бути холодніша погода.

Температура вдень на півдні – від +6 до +9, на сході – від +5 до +7, у центрі – від -1 до +2, на півночі – від +1 до +3, на заході – від -1 до +1. Найхолодніша погода очікується у західних областях, зокрема, на Закарпатті.

Сніг у Києві

Перший сніг у Києві випав ввечері у вівторок, 23 листопада. Користувачі соціальних мереж робили гарні фото та відео, на яких зафіксували засніжені вулиці столиці.

Місто активно готується до зимових свят – у Києві подекуди можна помітити прикрашені ялинки, новорічні декорації, зокрема, маленьких сніговиків чи оленів на вікнах житлових будинків.