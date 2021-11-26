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Факти / Україна / Суспільство

Майже 80% українців хочуть виплати компенсацій постраждалим від Голодомору

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Пам'ятник жертвам Голодомору

Більшість українців станом на листопад 2021 року підтримують ідею провести суд над винуватцями Голодомору 1932-33 років (61%). При цьому 78% опитаних вважають, що постраждалим та їхнім сім’ям зобов’язані виплатити компенсації.

Про це йдеться у результатах опитування, проведеного Соціологічною групою Рейтинг 19-21 листопада та оприлюдненого у п’ятницю, 26 листопада.

Соціологи порівняли отриману інформацію із своїми даними за минулі роки.

Так, ідею суду підтримали:

  • у 2008 році 37%;
  • у 2018 році 48%;
  • 2021 року 61%.

За компенсацію виступили:

  • 2008 року 46% українців;
  • у 2018 63%;
  • 2021 року 78%.

На думку опитаних, виплачувати компенсації жертвам Голодомору мають:

  • Росія – 43% (у 2018 році таких було 31%);
  • Україна – 18% (у 2018 – 10%);
  • Організація об’єднаних націй – 17% (у 2018 – 12%);
  • важко відповісти – 15% (2018 року 42%);

Водночас винним в організації Голодомору опитані вважають здебільшого Йосипа Сталіна особисто (44%) та центральне керівництво СРСР (41%).

На каральні органи СРСР (такі як НКВС та ГПУ) за геноцид покладають провину 17% українців.

12% – на керівництво УРСР. Ще 3% відповіли, що українські селяни, котрі відмовлялися добровільно віддавати врожай, є винуватцями Голодомору.

У той же час 10% вважають, що подія зумовлена ​​природними причинами.

Як уточнили соціологи, в опитуванні брало участь 1600 респондентів з усієї України, крім тимчасово окупованих Росією територій.

Опитування проводили методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). Це телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки номерів.

Похибка дослідження становить трохи більше 2,4%.

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Джерело: Рейтинг

Фото: Depositphotos

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