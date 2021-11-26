Більшість українців станом на листопад 2021 року підтримують ідею провести суд над винуватцями Голодомору 1932-33 років (61%). При цьому 78% опитаних вважають, що постраждалим та їхнім сім’ям зобов’язані виплатити компенсації.
Про це йдеться у результатах опитування, проведеного Соціологічною групою Рейтинг 19-21 листопада та оприлюдненого у п’ятницю, 26 листопада.
Соціологи порівняли отриману інформацію із своїми даними за минулі роки.
Так, ідею суду підтримали:
- у 2008 році 37%;
- у 2018 році 48%;
- 2021 року 61%.
За компенсацію виступили:
- 2008 року 46% українців;
- у 2018 63%;
- 2021 року 78%.
На думку опитаних, виплачувати компенсації жертвам Голодомору мають:
- Росія – 43% (у 2018 році таких було 31%);
- Україна – 18% (у 2018 – 10%);
- Організація об’єднаних націй – 17% (у 2018 – 12%);
- важко відповісти – 15% (2018 року 42%);
Водночас винним в організації Голодомору опитані вважають здебільшого Йосипа Сталіна особисто (44%) та центральне керівництво СРСР (41%).
На каральні органи СРСР (такі як НКВС та ГПУ) за геноцид покладають провину 17% українців.
12% – на керівництво УРСР. Ще 3% відповіли, що українські селяни, котрі відмовлялися добровільно віддавати врожай, є винуватцями Голодомору.
У той же час 10% вважають, що подія зумовлена природними причинами.
Як уточнили соціологи, в опитуванні брало участь 1600 респондентів з усієї України, крім тимчасово окупованих Росією територій.
Опитування проводили методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). Це телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки номерів.
Похибка дослідження становить трохи більше 2,4%.
Джерело: Рейтинг