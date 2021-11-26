Не має часу і не зобов’язаний: Зеленський про прес-конференції

Президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону 26 листопада розповів, що нечасто проводить прес-конференції, адже на це не має часу і “не зобов’язаний”.

— Я працюю і на вихідних, та іноді на вихідних я можу дозволити собі десь залишитися, і навіть у цей день ви приїжджаєте до мене або прилітаєте, ну, ваші колеги. І немає питань – приїжджайте. Я це до того, що у мене немає часу із вами зустрічатися постійно, – сказав президент.

Зеленський наголосив, що в нього і так дуже багато питань та проблем.

— Тому я прошу вибачення перед усіма журналістами, з ким я не можу зустрітися, але я не зобов’язаний, хочу вам сказати, – наголосив глава держави.

Під час прес-конференції він також розповів, що щодня ухвалює по 100 рішень, а тому не має часу на комунікацію із суспільством.

Щодо свого президентства Володимир Зеленський зазначив: лише час визначить, яким він був главою держави. Він також зізнався, що задоволений окремими речами.