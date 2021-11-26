Президент України Володимир Зеленський не має часу на комунікацію із суспільством. Про це він заявив під час прес-марафону у п’ятницю, 26 листопада.

— Люди дійсно не бачать деяких речей через те, що і медіа підтримує, на жаль, наративи щодо того караулу – енергетична криза, караул вмирають люди тощо. І люди не бачать багатьох перемог. Є і помилки. Я щоденно ухвалюю 100 рішень — правильні, неправильні, іноді на жаль помилкові, але я їх ухвалюю. У мене немає часу комунікувати всі мої рішення із суспільством, — сказав він.

Глава держави додав, що у нього “у гаманці немає медіа, щоб хтось допомагав це комунікувати”.

Щодо свого президентства Володимир Зеленський зазначив, лише час визначить, яким він був главою держави. Він також зізнався, що задоволений окремими речами.

Під час прес-конференції Зеленський також розповів, чи планує він йти на другий президентський термін. За його словами це вирішуватиме суспільство.