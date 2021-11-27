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Факти / Україна / Суспільство

Зеленський із дружиною вшанували пам’ять жертв Голодомору

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Володимір та Олена Зеленські

У суботу, 27 листопада, президент України Володимир Зеленський та його дружина відвідали захід, присвячений пам’яті жертв Голодомору.

У день пам’яті у Національному музеї Голодомору-геноциду президентське подружжя поклало квіти до скульптури Гірка пам’ять дитинства.

Також на меморіал прийшли керівник ВП Андрій Єрмак, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, а також прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Після хвилини мовчання о 16:00 відбулася всеукраїнська акція Запали свічку.

Президент та перша леді України встановили лампадки на Алєї чорних дощок в українській столиці.

Також вони сходили до Національного музею Голодомору-геноциду, щоб ознайомитися з експозицією.

Зеленський із дружиною вшанували пам’ять жертв Голодомору / 3 фотографии

Нагадаємо, незадовго до заходу Зеленський звернувся до українців щодо трагедії.

За його словами, Україна довела всьому світу свою непокору, втративши в цій трагедії мільйони життів.

Як відомо, в Україні внаслідок Голодомору загинули від чотирьох до семи мільйонів громадян.

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Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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