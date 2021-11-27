Зеленський визначив заходи до 90-х роковин Голодомору

Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо заходів у зв’язку з 90-ю річницею Голодомору-геноциду 1932-1933 років в Україні. Документ набрав чинності 26 листопада.

Згідно з указом №598/2021, для гідного вшанування пам’яті жертв Голодоморів Кабінет міністрів має створити Організаційний комітет, відповідальний за підготовку та проведення заходів.

До його складу увійдуть прем’єр-міністр України, керівник Офісу президента, науковці, представники громадських об’єднань, центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних громад.

Уряд має розробити та затвердити план заходів на 2022-2023 роки, присвячені 90-м роковинам Голодомору. Кабмін має забезпечити його виконання. Серед них:

проведення меморіальних заходів у День пам’яті жертв Голодоморів у Києві та інших містах;

організація Міжнародного форуму до 90-х роковин Голодомору у 2023 році;

проведення тематичних наукових заходів (конференцій, круглих столів чи інше);

забезпечення подальшого дослідження теми Голодоморів 1932- 1933, 1921 -1922 та 1946-1947 років (йдеться і про осіб, причетних до організації страшних подій);

продовження робіт із формування Національної книги пам’яті жертв Голодомору та встановлення осіб, які рятували людей від голоду;

публікації, наукових праць та інших видань, пов’язаних із темою Голодоморів в Україні;

забезпечення здійснення заходів щодо повернення документів про Голодомори в Україну.

Україна має намір проводити інформаційну кампанію, спрямовану на поширення об’єктивної інформації про події, вчинені комуністичним тоталітарним режимом.

Йдеться і про висвітлення Голодоморів першої половини XX століття в Україні у творчих проектах та діяльності осіб, які здійснили вагомий внесок для дослідження цієї теми, зокрема, Джеймса Мейса, Ґаррета Джонса, Малкольма Маґґеріджа.

Міністерству закордонних справ України доручили продовжити роботу щодо визнання іноземними державами та міжнародними організаціями Голодомору 1932- 1933 років в Україні геноцидом українського народу.