Темпи втрати населення Україною є одними з найвищих у світі

Україна – це країна, в якій темпи зменшення населення є одним з найвищих у світі.

Такого висновку дійшли експерти ООН, які опублікували свою аналітичну довідку під назвою Демографічні процеси.

– Ймовірно, до 2050 року чисельність населення України зменшиться до 35 мільйонів осіб, – йдеться в документі.

Зокрема, однією з причин такої ситуації в ООН вважають низький коефіцієнт народжуваності через тяжку фінансову ситуацію в країні та неможливість поєднувати материнство з кар’єрою.

Також в Україні фіксується високий рівень смертності через високу поширеність поведінки, пов’язаної з ризиком для життя та неінфекційні хвороби.

Близько третини українців помирають у віці до 65 років, але більшій половині цих смертей можна було запобігти.

Крім того, в Україні також спостерігається постійне зростання рівня зовнішньої міграції. Згідно з приблизними підрахунками, за межами країни постійно проживають понад три мільйони українців, і їх чисельність, ймовірно, продовжуватиме зростати і далі.

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На думку експертів, це руйнує людський капітал, а отже – основу для сталого розвитку України.

За даними Держстату, чисельність населення країни станом на жовтень 2021 року склала 41,3 млн осіб, тоді як згідно з останнім переписом населення, який проводився в 2001 році, в Україні проживало понад 48,4 млн осіб.