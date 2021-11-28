В Україні відсторонили від роботи майже три тисячі вчителів через відсутність Covid-вакцинації

В Україні були відсторонені від роботи майже три тисячі вчителів, які не отримали щеплення проти Covid-19.

Про це поінформував міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет із посиланням на оперативні дані департаментів освіти і науки в регіонах.

– На жаль, є вчителі, відсторонені від роботи. За оперативною інформацією департаментів освіти і науки, це 2,8 тис. педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, – зазначив міністр.

Шкарлет уточнив, що найбільше таких учителів – у Київській (281 особа) та Рівненській (384 особи) областях.

Якщо ж брати всю Україну, то одну дозу вакцини вже отримали 96,5% працівників шкіл. А 86,4% від загальної кількості отримали повний курс вакцинації (це понад 563 тис. педагогів).

Найбільше повністю вакцинованих вчителів у: Луганській (94,3%), Сумській (93,9%), Донецькій (93,8%), Черкаській (93,7%) та Харківській (93,5%) областях.

У Києві протягом останніх днів кількість працівників шкіл, щеплених двома дозами, зросла на 1,7% (станом на 22 листопада було 86% вакцинованих освітян).

Загалом в Україні працюють дистанційно 1,2 тис. шкіл. Йдеться про освітні заклади в червоних зонах карантину, колектив яких не вакцинований на 100% проти коронавірусу.

Як відомо, в червоних зонах карантину офлайн можуть працювати ті навчальні заклади, 100% працівників яких отримали повний курс Covid-вакцинації.

З 8 листопада в Україні набув чинності наказ Міністерства охорони здоров’я, яким було визначено перелік професій, працівники яких підлягають обов’язковій вакцинації. Йдеться, зокрема, про співробітників освітніх закладів.

Відсторонити від роботи не можуть тих, хто має протипоказання до Covid-вакцинації та надав відповідний медичний висновок.

Джерело: Сергій Шкарлет, Міносвіти