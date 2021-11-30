Туристи із Саудівської Аравії залишили в Україні майже $100 млн з початку 2021 року

За дев’ять місяців кількість туристів із Саудівської Аравії в Україну досягла 48,7 тис. осіб, що удесятеро більше, ніж за весь 2019 рік. Вони витратили в Україні майже $100 млн.

Про це повідомили у Державному агентстві розвитку туризму (ДАРТ).

Агентство уточнило, що розрахунки базувалися на мінімальних витратах одного туриста у розмірі $2 тис. Водночас, за оцінками експертів, в середньому вони становлять $2-3 тис.

У ДАРТ додали, що вартість промокампанії на ринку Саудівської Аравії склала $120 тис., ще $26 тис. витратили на організацію промо-турів.

Одним із факторів успіху ДАРТ називає вихід на український ринок у травні цього року провідного лоукостера Саудівської Аравії flynas та польоти української SkyUp до Саудівської Аравії.

В агентстві зазначили, що за перше півріччя 2021 року кількість туристів в Україну знизилася на 31,54% – до 1 млн 424,47 тис. осіб.

Таке падіння стало причиною скорочення кількості туристів із Європи до 70,4% з 80% за аналогічний період 2020 року, тоді як частка туристів з Азії зросла з 10,3% до 24,4%.