Антивакцинатора Стахіва суд відправив на психіатричну експертизу

Антивакцинатор Остап Стахів наступні 30 днів проведе у Львівській обласній психіатричній лікарні. Галицький райсуд Львова 30 листопада ухвалив рішення про проведення судово-психіатричної експертизи.

Захист Стахіва подаватиме апеляцію на рішення суду.

За нього вже внести заставу, тому його мають випустити з СІЗО на кілька днів, поки суд не розгляне апеляцію на примусову психіатричну експертизу.

18 листопада Галицький райсуд Львова відправив антивакцинатора Остапа Стахіва під варту на 60 діб із можливістю застави у розмірі 998,8 тис. грн.

16 листопада співробітники Служби безпеки України провели обшуки у квартирі Стахіва і вручили йому підозру за плани повалити конституційний лад.

Йдеться про ст. 109 Кримінального кодексу України — дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади. Вона передбачає позбавлення волі до 10 років.