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Хуртовина та обмежена видимість: температура у Карпатах опустилася до -12°

Юля Захарченко редакторка стрічки
Хуртовина та обмежена видимість: температура у Карпатах опустилася до -12°

У Карпатських горах значно впала температура – стовпчики термометрів опустилися до -12 градусів за Цельсієм.

За даними Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, на горі Піп Іван зберігається обмежена видимість. Люди можуть побачити предмети щонайбільше на відстані до 40 м.

Водночас на горі зберігається сильна хуртовина, а південно-західний вітер посилився до 8-10 м/с.

Погода в Україні

За даними Укргідрометцентру, погода в Україні цього тижня порадує місцевих мешканців. Подекуди випаде сніг, а температура повітря сягатиме від -2 до +3 градусів за Цельсієм.

Значно посилиться вітер на всій території України – його швидкість може становити до 12 м/с, тож синоптики закликали українців тепло одягатися.

Згідно з прогнозом, погодні умови змінюватимуться щодня: в один день може бути мокрий сніг, у другий – литимуть дощі, а у третій – вигляне сонечко, а опади припиняться.

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Дощі, сніг та коливання температури: погода на тиждень в Україні

Фото: Pexels

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