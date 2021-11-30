В Україні запропонували скасувати перенесення вихідних на будні дні. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі одного із українських телеканалів.

За словами очільника Мінкульту, йдеться не про всі свята, а лише про 8 березня та 1 травня.

— Це комплексне питання стосовно всіх свят офіційних і неофіційних. Серед них було обговорення того, що лише два свята, мова йде не про перенесення свята, а про перенесення вихідних, це 1 травня та 8 березня. Це загальноєвропейська традиція і навіть в СРСР не було наступного дня вихідного, — сказав Ткаченко.

Тобто, якщо ці свята припадуть на суботу чи неділю, то на найближчі будні дні вихідні переноситися не будуть.

Ткаченко зазначив, що це не стосуватиметься інших традиційних та офіційних свят таких як Різдво, Великдень чи Новий рік.

Раніше Кабінет міністрів України вже затвердив перенесення робочих днів у 2022 році. Зокрема, з понеділка, 7 березня, на суботу, 12 березня, а також з понеділка, 27 червня, на суботу, 2 липня.

Таким чином, на українців у 2022-му чекатимуть тривалі вихідні у березні на Міжнародний жіночий день та у червні на День Конституції.

Джерело: Сніданок з 1+1