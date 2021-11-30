Комунальне підприємство Київтеплоенерго розповіло декілька способів, як українці можуть швидко та зручно передати показання лічильників за опалення.

Для цього навіть не потрібно виходити з дому. Споживачі можуть надіслати відповідні дані онлайн або зателефонувати до Центру комунального сервісу.

Як передати показання лічильників

за допомогою особистого кабінету на сайті Київтеплоенерго (реєстрація не потрібна);

за допомогою особистого кабінету в Центрі комунального сервісу;

за номерами ЦКС (044) 247-40-40 або 0-800-404-407 (окрема безкоштовна гаряча лінія для передавання показань);

через мобільний додаток Комуналка.

Показання приладів обліку приймають щомісяця – з 5 числа та до останнього дня певного місяця включно.

У Київтеплоенерго закликали українців передавати показання лічильників тепла, оскільки від цього залежить коректність суми, яку вам доведеться заплатити за опалення.

Також власники бойлерів, які не використовують централізовану подачу гарячої води, мають щомісяця передавати показання приладів, навіть якщо вони не відрізняються від попередніх.