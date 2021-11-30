Із 1 грудня 2021 року на українців чекає кілька важливих змін. Зокрема, зросте розмір прожиткового мінімуму, тому варто розраховувати й на підвищення соцвиплат, які до нього прив’язані.

Тим часом у світі фіксують випадки зараження новим штамом коронавірусу – Омікрон. Тому український уряд посилює заходи безпеки, повертаючи самоізоляцію після приїзду з-за кордону.

Що ще зміниться в Україні з 1 грудня 2021 року – читайте у матеріалі.

Посилення карантину для невакцинованих

В Україні з 6 грудня набувають чинності посилені карантинні норми. Передусім вони стосуватимуться невакцинованих громадян у жовтій зоні карантину.

Українці, які не отримали хоча б одне щеплення проти Covid-19 або не мають негативного тесту чи сертифіката про одужання, у жовтій зоні карантину не зможуть:

відвідувати кінотеатри та інші заклади культури, спортивні зали, фітнес-центри, басейни;

брати участь у масових заходах (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних);

відвідувати бари, ресторани, кафе та інші заклади громадського харчування.

Крім того, з 6 грудня дія жовтого Covid-сертифіката про отримання одного щеплення обмежується 30 днями (було 120).

Повернення самоізоляції

Українці, які перебували у країнах, де виявили штам коронавірусу Омікрон, повинні пройти самоізоляцію після повернення в Україну.

Це стосується мандрівників, які провели у Південно-Африканській Республіці, Республіці Ботсвана, Зімбабве, Намібії, Королівстві Лесото, Королівстві Есватіні, Республіці Мозамбік більш як сім днів протягом останніх 14 днів.

Після повернення їм потрібно перебувати на самоізоляції 14 днів. За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, надалі перелік країн можуть розширити.

Зростання прожиткового мінімуму і соцвиплат

З 1 грудня в Україні зросте прожитковий мінімум. У зв’язку з цим підвищиться і розмір низки соцвиплат, серед яких мінімальна зарплата, допомога з безробіття, виплата аліментів, індексація пенсій, допомога одиноким матерям і допомога на дітей.

Прожитковий мінімум з 1 грудня буде таким:

для дітей віком до 6 років – 2,1 тис. грн;

для дітей віком 6-18 років – 2 618 грн;

для працездатних осіб – 2 481 грн;

для осіб, які втратили працездатність – 1 934 грн.

Мінімальна зарплата

З 1 грудня розмір мінімальної заробітної плати в Україні становитиме 6,5 тис. грн. Це друге підвищення за рік. З 1 січня 2021 року розмір мінімалки становить 6 тис. грн.

Допомога з безробіття

Розмір мінімальної допомоги з безробіття залишається без змін. На період карантину Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування збільшив його до 1 тис. грн.

А от максимальний розмір виплат з безробіття прив’язаний до прожиткового мінімуму. Він становить не більш як чотири прожиткових мінімуми для працездатних осіб. Тому з 1 грудня його розмір зросте до 9 924 тис. грн.

Допомога на дітей

З 1 грудня допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, зросте. Вона становитиме:

на дітей віком до 6 років – 5 250 грн (7 350 грн – для дітей з інвалідністю);

на дітей віком від 6 до 18 років – 6 545 грн (9 163 грн для дітей з інвалідністю).

Допомога одиноким матерям

Змінюється з грудня допомога одиноким матерям. На дітей віком до 6 років вона становитиме 2,1 тис. грн, від 6 до 18 років – 2 618 грн, від 18 до 23 років – 2 481 грн.

Розмір аліментів

В Україні є кілька розмірів аліментів. Їх призначають залежно від доходів батьків та прожиткового мінімуму.

З 1 грудня мінімальний або гарантований розмір аліментів для дітей до 6 років становитиме 1 050 грн, а від 6 до 18 років – 2,1 тис. грн (50% від прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку).

Рекомендований розмір аліментів з 1 грудня для дітей до 6 років зросте до 1 309 грн, а від 6 до 18 років – до 2 618 грн.

Максимальний розмір аліментів – це 10 прожиткових мінімумів. Тому на дітей до 6 років з 1 грудня він становитиме 21 тис. грн, а від 6 до 18 років – 26 180 грн.

Індексація пенсій

З 1 грудня 2021 року на українських пенсіонерів очікує новий етап підвищення пенсій. Розмір мінімальної пенсії за віком підвищиться з 1 854 грн до 1 934 грн (тобто на 80 грн).

Максимальний розмір пенсії в Україні з 1 грудня зросте з 18 540 грн до 19 340 грн (тобто на 800 грн).

Крім того, з 1 грудня підвищать мінімальну пенсію для непрацюючих пенсіонерів старше 65 років за наявності повного страхового стажу (для жінок – 30 років, для чоловіків – 35 років) – з 2,4 тис. грн до 2,6 тис. грн.

Непрацюючим пенсіонерам, які мають значний страховий стаж, а їхні пенсії більші за мінімальні, перерахують доплату за понаднормативний стаж. З 1 грудня доплата за кожен рік понаднормативного стажу підвищиться з 18,54 грн до 19,34 грн.

Всі перерахунки пенсій зроблять автоматично, до органів Пенсійного фонду звертатися не потрібно.

Підвищення зарплат для вчителів

У грудні українським вчителям підвищать зарплати на 8,4%. Це передбачено у державному бюджеті на 2021 рік.

Зокрема, зарплати зростуть для таких педагогічних працівників:

директор закладу середньої освіти – з 15 742 до 17 057 грн;

молодий вчитель без категорії та стажу роботи – з 9 015 до 9 768 грн;

вчитель ІІ категорії – з 11 124 до 12 053 грн;

вчитель І категорії – з 11 912 до 12 906 грн;

вчитель вищої категорії – з 12 698 до 13 759 грн;

асистент вчителя – з 10 338 до 11 200 грн;

керівник гуртка – з 11 124 до 12 053 грн;

педагог-організатор І категорії – з 10 445 до 11 317 грн.

Комунальні тарифи

У грудні 36 газопостачальних компаній встановлять річні ціни на газ нижче 8 грн за куб. м. Порівняно з листопадом, чотири компанії знизили вартість блакитного палива.

Найменшу річну ціну на газ у розмірі 7,79 грн за куб. м запропонувала компанія Енерджі Трейд Груп (ETG.UA).

Компанія Neogas просить 7,80 грн за куб. м. Далі йдуть Евода Трейд КП Луцькводоканал (7,88 грн), Черкасигаз Збут і Уманьгаз Збут (7,89 грн), Палівенерго (7,90 грн), Енергогарантія (7,95 грн).

Газопостачальна компанія Нафтогаз України запропонувала традиційну ціну на блакитне паливо – 7,96 грн за куб. м.

Найвищу річну ціну на газ на рівні 13,5 грн за куб. м пропонує лише Херсонська обласна енергопостачальна компанія.

Українці, які відмовилися від річного тарифу на газ, платитимуть за газ відповідно до тарифу Місячний. Одним із найнижчих його встановили компанії Eнерджі Трейд Груп (7,78 грн за 1 куб. м), Маргаз, Галнафтогаз, Полтавагаз Збут (7,99 грн за 1 куб. м) і Київські енергетичні послуги (YASNO) – 8,46 за 1 куб. м.

Найвищі місячні тарифи у грудні встановили газопостачальні компанії Енергія країни (38,35 грн за 1 куб. м) і Світлогаз (32,99 за 1 куб. м).

Вартість електроенергії

Із 1 грудня українці платитимуть за світло так само, як і в листопаді, тобто залежно від того, хто та скільки електроенергії споживає. Так, споживачі, які використовують за місяць до 250 кВт/год, платитимуть за електрику 1,44 грн.

Для домогосподарств, які споживають більше 250 кВт/год на місяць, тариф залишиться на рівні 1,68 грн.

Прописка онлайн

Із 1 грудня в Україні стартує масштабне бета-тестування реєстрації місця проживання (прописки) онлайн через портал Дія.

Для оформлення місця реєстрації або зміни місця проживання потрібно буде лише заповнити в зручний час заяву онлайн. Увесь процес займе один робочий день, протягом якого можна буде отримати послугу.

Для участі в бета-тестуванні потрібно:

бути старше 14 років;

мати податковий номер для заявника та власників (чи співвласників) житла;

мати кваліфікований електронний підпис для заявника та власників житла;

право власності на житло повинно бути внесене до Реєстру нерухомості (перевірити це можна за посиланням

Щоб долучитися до бета-тестування послуги, потрібно зареєструватися та заповнити анкету з кількох пунктів.

Обов’язкова Covid-вакцинація

В Україні з 9 грудня розширять перелік організацій, співробітники яких повинні обов’язково щепитися від Covid-19.

Згідно з наказом МОЗ, крім освітян та працівників центральних та місцевих органів влади, обов’язковій вакцинації проти коронавірусу підлягають співробітники:

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів;

підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

Працівників цих установ, які на 9 грудня не матимуть документа про щеплення принаймні однією дозою Covid-вакцини, сертифіката чи довідки про одужання від коронавірусу або довідки про протипоказання до щеплення, відсторонять від роботи без збереження заробітної плати.

Виплата Covid-тисячі

15 листопада президент України Володимир Зеленський оголосив, що за повний курс вакцинації від коронавірусу українці отримають по 1 тис. грн.

Її нараховуватимуть громадянам на віртуальні платіжні картки через застосунок Дія. Для тих, в кого немає смартфонів або Дії, обіцяють розробити окремий альтернативний механізм отримання коштів.

Гроші можна буде витратити на придбання квитків у театри, кінотеатри, на концерти, на заняття спортом, а також на подорожі потягом чи літаком по території України. У програмі візьмуть участь близько 6 тис. суб’єктів бізнесу з усієї країни.

Програму планують запустити з 19 грудня 2021 року. Очікується, що вона діятиме до кінця наступного року.

Підвищення тарифів Укрпошти

Із 1 грудня 2021 року тарифи на послуги компанії Укрпошта зростуть в середньому на 10-15%. Їх встановлять на такому рівні:

на пересилання листів та поштових карток – з 13 до 15 грн;

на бандеролі – з 19,50 до 22,5 грн;

за рекомендоване відправлення – з 9,5 до 11 грн.

Вартість посилки без оголошеної цінності масою до 10 кг у межах України залишиться на рівні 30 грн, за 1 кг – 5 грн.

Зміни у посвідченні водія

В Україні наприкінці 2021 року зміняться водійські посвідчення. У документах водія з’явиться позначка про автоматичну коробку передач. Відповідну позначку у формі коду 78 розпочнуть ставити у посвідченні з 28 грудня.

Вона означатиме, що водії, які мають такий документ, зможуть керувати транспортним засобом лише з автоматичною коробкою передач. Якщо у громадянина на правах відсутня позначка у вигляді коду 78, тоді він зможе керувати автомобілем з будь-якою коробкою передач.

Але це нововведення не стосуватиметься водіїв, які отримали посвідчення для керування автомобілем раніше.

Заборона пластикових пакетів

Від пластикових пакетів Україна відмовлятиметься у три етапи. Перший розпочнеться з 10 грудня 2021 року.

У всіх магазинах, на ринках, кафе та ресторанах буде заборонено використовувати (платно чи безкоштовно) пакети з товщиною стінок понад 50 мікрометрів (зазвичай витримують вагу понад 7 кг).

Проте повністю з обігу такі пакети не зникнуть. Їх можна буде придбати, але це позначиться на гаманцях українців. Кабінет міністрів невдовзі встановить мінімально допустимі роздрібні ціни на такі пакети.

Вихідні у грудні

У грудні на українців чекає додатковий вихідний з нагоди Різдва Христового, яке святкують 25 грудня. Цьогоріч свято припадає на суботу, тому наступний понеділок (27 грудня) буде вихідним днем.

Загалом в останній місяць року робочими будуть 22 дні. Скільки українці відпочиватимуть у грудні 2021 – читайте у матеріалі.