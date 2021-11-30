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Рада спростила видачу документів жителям тимчасово окупованих територій

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
паспорт України

Верховна Рада ухвалила закон №4564, який передбачає спрощення процедури реєстрації жителів тимчасово окупованих територій України.

Відповідне рішення підтримали 299 народних депутатів. Згідно з документом, тепер Державна міграційна служба України за місцем звернення громадянина зможе:

  • оформити, обміняти документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство, або документи, що посвідчують особу та підтверджують її спецстатус;
  • вклеювати фотокартку в паспорт людям, які мають зареєстроване місце проживання на тимчасово окупованій території.

Для внесення відомостей про зареєстроване місце проживання громадянина може використовуватися інформація з Державного реєстру виборців, Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Очікується, що ухвалення закону спростить доступ мешканців тимчасово окупованих територій до медичної допомоги, адміністративних послуг, реалізації права на освіту, отримання банківських послуг.

Крім того, запровадження для осіб, які мають зареєстроване місце проживання на тимчасово окупованих територіях, можливості звертатися за оформленням паспорта громадянина України до будь-якого підрозділу Державної міграційної служби України спростить доступ до отримання низки послуг.

Джерело: Верховна Рада

Фото: УНІАН

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