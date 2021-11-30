Умови прийому до вишів у 2022 році: що зміниться для абітурієнтів

Вступна кампанія у 2022 році відбудеться у звичні для вступників терміни – у липні. Про це повідомляє Міністерство освіти та науки України.

Умови прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2022 році зареєстровано в Мін’юсті та найближчим часом набудуть чинності.

Що зміниться для абітурієнтів у 2022 році:

з’явиться можливість для додаткового набору на контракт бакалаврів за денною формою здобуття освіти;

удосконалять розподіл обсягу державного замовлення за галузями знань, міжгалузевими, підгалузевими групами;

скоротять перелік паперових копій документів для подачі у паперовій формі (зокрема, тепер не треба подавати копії сертифікатів ЗНО та копію документа про раніше здобуту освіту, якщо ця інформація є в ЄДЕБО);

зміниться перелік обов’язкових предметів для деяких спеціальностей, а саме посилення ролі математики під час вступу до ЗВО;

відбулися зміни у предметах для вступу на медичні спеціальності – другим предметом можна обрати математику або хімію, а третім – фізику або біологію;

для вступників на спеціальності галузі знань Охорона здоров’я замість фахового випробування будуть використовуватись результати інтегрованого іспиту КРОК-М, якщо вони його складали.

У прес-службі МОН повідомило, що також розширять сфери застосування єдиного фахового вступного випробування в магістратуру (ЄФВВ) з використанням технологій зовнішнього незалежного оцінювання.

У 2022 році його проведення заплановано для спеціальностей галузей знань: Соціальні та поведінкові науки, Журналістика, Управління та адміністрування, Право, Публічне управління та адміністрування, Міжнародні відносини.

У листопада МОН затвердило графік проведення ЗНО-2022. Відповідно до рішення реєстрація для участі у ЗНО-2022 розпочнеться 1 лютого та триватиме до 9 березня 2022 року.