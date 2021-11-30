З 1 грудня в Україні зросте розмір пенсії. Це пов’язано з підвищенням прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати.

Згідно із затвердженим бюджетом Пенсійного фонду, мінімальну пенсію з 1 грудня підвищать на 80 грн, тому вона становитиме 1 934 грн.

На 200 грн зростуть виплати у пенсіонерів, у яких є мінімальний необхідний стаж. Для чоловіків – це 35 років, а для жінок – 30 років. Їхня пенсія з грудня становитиме 2,6 тис. грн.

Максимальна пенсія з 1 грудня зросте на 800 грн – до 19 340 грн.

Також підвищення зачепить доплату до пенсії за стаж понад норму. З 1 грудня доплата за кожен рік понаднормативного стажу підвищиться з 18,54 грн до 19,34 грн.

Усі інші надбавки, доплати та підвищення, які залежать від розміру мінімального прожиткового мінімуму, – також зростуть.

У Пенсійному фонді нагадали, що всі перерахунки проведуть автоматично, тому додатково звертатися до відповідних органів не потрібно.

Нещодавно міністр соціальної політики України Марина Лазебна повідомила, що у 2022 році планується підвищення розміру мінімальної пенсії для людей старше 70 років.

Йдеться про пенсіонерів із повним стажем. Для них розмір мінімальної пенсії наступного року не може бути меншим за 3 тис. грн.