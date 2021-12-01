Абітурієнти з Криму і Донбасу зможуть вступати без ЗНО

Для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу буде легше вступити до вищих навчальних закладів.

Вони зможуть здобути безкоштовну освіту без написання зовнішнього незалежного оцінювання. Про це під час виступу у парламенті повідомив президент Володимир Зеленський.

– Ми боремося за нашу молодь і суттєво спростили вступникам із Криму та з тимчасово окупованого Донбасу доступ до вищої освіти в Україні: без ЗНО, безкоштовно, без обмежень, без будь-яких умов у будь-який університет України, – зазначив він.

Тим часом решта абітурієнтів писатимуть тест. Рєстрація для участі у ЗНО-2022 розпочнеться 1 лютого та триватиме до 9 березня 2022 року. Для проходження державної підсумкової атестації у формі ЗНО керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів (слухачів, студентів) до 1 березня 2022 року.

Зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань, до 29 квітня 2022 року.

Графік тестування основної сесії ЗНО-2022 – дивіться у нашому матеріалі.