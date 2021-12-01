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У Кривому Розі стартувало Велике будівництво у гімназії №95: стара радянська школа стане яскравою і сучасною

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Велике будівництво

У Кривому Розі за програмою президента Володимира Зеленського Велике будівництво буде оновлена гімназія №95, де навчаються понад 800 дітей.

Про це повідомляє Дніпропетровська ОДА.

– Одна з найважливіших реформ сучасної України — освітня. Зараз є можливість перетворювати звичайні школи на нові простори, які відповідатимуть вимогам часу. Після завершення капремонту криворізька гімназія №95 стане цікавою для дітей, — сказала заступниця голови ОДА Ольга Горб.

Будівля гімназії прослужила понад 30 років. Під час демонтажу виявилось, що вона вже мала тріщини. А найбільше вчителі та діти страждали від не утепленої галереї. Були дуже холодні кабінети й актова зала.

Велике будівництво

Наразі у будівлі тривають внутрішні демонтажні роботи, у яких задіяні з півсотні людей. На верхньому поверсі почали заливати стяжку підлоги.

За планами типова школа радянського зразку повинна перетворитись на сучасний енергоефективний заклад, де передбачені яскраві кольори інтер’єру, тематичні кабінети, STEM-лабораторії.

Велике будівництво

Підрядники утеплять фасад, замінять усі вікна та інженерні мережі, відремонтують кабінети, модернізують спортивну залу, харчоблок та їдальню, обгородять подвір’я та облаштують на ньому футбольне поле і спортивний майданчик, де можна буде грати у волейбол та баскетбол та займатися воркаутом.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше повідомив, що плани програми Велике будівництво передбачають оновлення та будівництво сотень об’єктів соціальної інфраструктури по всій Україні, у тому числі шкіл та дитячих садочків.

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