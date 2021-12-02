Погода в Україні 3 грудня буде зимовою лише для частини країни. Мокрий сніг з дощем очікується у західних, північних, місцями в центральних областях, а також на Харківщині. На решті території – без опадів.

За прогнозами Укргідрометцентру, вітер буде поривчастим – до 7-12 м/с, на півдні та сході – до 15-20 м/с.

У західних регіонах температура коливатиметься в діапазоні від 0 до +3 градусів.

На півночі України стовпчики термометрів місцями підніматимуться до +6,

У центральній областях – в межах +4 +8.

На сході переважно +10 +12, на півдні – до +11 +13.

У Києві в п’ятницю очікується холодна волога погода, вдень близько +4 +6 градусів.

Синоптик Наталя Діденко прогнозує, що на вихідні практично скрізь очікується зниження температури повітря.

Щодо снігу на Новий рік 2022, завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова вважає, що це малоймовірно.

За її словами, утворенню снігового покриву заважатиме відносно висока температура повітря, тому в грудні з опадів може бути хіба що дощ або мокрий сніг.