Погода в Україні 3 грудня буде зимовою лише для частини країни. Мокрий сніг з дощем очікується у західних, північних, місцями в центральних областях, а також на Харківщині. На решті території – без опадів.
За прогнозами Укргідрометцентру, вітер буде поривчастим – до 7-12 м/с, на півдні та сході – до 15-20 м/с.
У західних регіонах температура коливатиметься в діапазоні від 0 до +3 градусів.
На півночі України стовпчики термометрів місцями підніматимуться до +6,
У центральній областях – в межах +4 +8.
На сході переважно +10 +12, на півдні – до +11 +13.
У Києві в п’ятницю очікується холодна волога погода, вдень близько +4 +6 градусів.
Синоптик Наталя Діденко прогнозує, що на вихідні практично скрізь очікується зниження температури повітря.
Щодо снігу на Новий рік 2022, завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова вважає, що це малоймовірно.
За її словами, утворенню снігового покриву заважатиме відносно висока температура повітря, тому в грудні з опадів може бути хіба що дощ або мокрий сніг.