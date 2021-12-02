Богуцкому – 50: як керівник StarLightMedia створював ТБ незалежної України

Керівнику медіахолдингу StarLightMedia Олександру Богуцькому 2 грудня виповнилося 50 років. Зараз його називають обличчям медіаринку, він – у Топ-100 найвпливовіших українців.

Медійний топ-менеджер нового телебачення, яке ближче до людей, Олександр Богуцький одним із перших створював медіа незалежної України.

– Ми конкретно починали будувати країну мрій, країну, в якій живуть люди, які її люблять і зміцнюють своєю працею. Саме такими були всі ми, – згадує Богуцький.

Однак на телебачення він міг і не потрапити. За прикладом батька вивчився на геолога, вступив до аспірантури рідного Львівського університету імені Івана Франка.

Проте постійне прагнення робити щось якісно нове переважило. Красномовного та харизматичного Олександра почали запрошувати на концерти та фестивалі.

– Він виріс у провідного ведучого українських концертів. Вів такі великі фестивалі, як, наприклад, Таврійські ігри, де збиралося понад 200 тис. глядачів, – згадує Андрій Богуцький, батько Олександра Богуцького.

У середині 1990-х Богуцького знала вся українська молодь. Співак Олександр Пономарьов каже, що Богуцький був дуже вправним оратором, і міг 40 хвилин підтримувати увагу 100-тисячної публіки. А ще він – безкомпромісний патріот. На концертах закликав молодь не бути байдужими до своєї держави.

– Він великий патріот України. Поєднання розуму, патріотизму і вміння висловити свою думку доступно для будь-якої аудиторії – і це феномен його успіху, – вважає співак.

Паралельно Богуцький працював над телепроектами львівських та київських телеканалів, і на початку 2000-х йому запропонували очолити загальнонаціональний канал ICTV.

Вже за місяць вийшли Факти. В об’єктиві – людина і мотивація до вирішення її проблем. Ближче до людей – стає інформаційним гаслом.

– Ми щодня починаємо з нової сторінки, але з тими самими переконаннями. У нас немає компромісів, дискусій – що добре, а що погано у найважливіших речах. Хіба що світ перевернеться! Але навіть коли він буде перевертатися, у цей момент Факти будуть твердою й чіткою точкою зору в інтересах людей, – наголосив Богуцький.

Починати з себе – життєвий принцип топ-менеджера Богуцького давно перетворився на філософію медіахолдингу. Кожен наш проект – лише заради розвитку країни. Торік StarLightMedia стала першою українською медіагрупою, орієнтованою на принципи сталого розвитку ООН. У пріоритеті – відповідальне споживання, партнерство і гендерна рівність.

– Ви спитайте у будь-якого працівника інформаційної служби ICTV про правила Богуцького. Точно вам всі скажуть: Прості кроки роблять дива, хочеш змін – почни з себе! Звісно, ми цим керуємося у житті та у роботі. Він завжди каже, що Україна понад усе! І це працює! – розповіла головна редакторка та ведуча Фактів на ICTV Олена Фроляк.

Спільні цінності та прагнення покращити Україну об’єднують і родину Олександра Богуцького.

Понад 20 років роботи у медіапросторі він власним прикладом показує, як віддано працювати і крок за кроком змінювати свою країну.