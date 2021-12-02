Спроби територіального обмеження доставки ліків порушують конституційні права українців – Юрій Власенко

Рішення Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування щодо законодавчого обмеження онлайн-торгівлі та поштової доставки лікарських засобів адміністративними межами областей суперечить Конституції та не може бути підтримане парламентом.

Такий правовий висновок зробив відомий український адвокат Юрій Власенко, коментуючи внесену профільним комітетом правку до проекту Закону №5547 Про лікарські засоби.

– Право кожного на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування закріплено у статті 49 Конституції України, яка, серед іншого, зобов’язує державу створювати умови для ефективного та доступного для всіх громадян медичного обслуговування. Конституційне право кожної людини на охорону здоров’я включає можливість вільно купувати необхідні ліки незалежно від свого місця проживання, – каже Власенко.

Адвокат додав, що при цьому, відповідно до статті 42 Конституції України, держава зобов’язана не лише захищати права споживачів, а й забезпечувати захист конкуренції у підприємницькій діяльності, не допускаючи зловживань монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісну конкуренцію.

– Впровадження територіального принципу щодо здійснення дистанційної торгівлі лікарськими засобами безумовно звужує обсяг конституційних прав та свобод громадян, які проживають у тих регіонах, де суб’єктам господарської діяльності економічно невигідно отримуватиме регіональну ліцензію, а це є неприпустимим. Крім того, подібне нововведення є грубим порушенням основного принципу господарювання, закріпленого у Господарському кодексі України, який передбачає забезпечення економічної різноманітності та рівний захист державою всіх суб’єктів господарювання, – резюмував адвокат Юрій Власенко.

Скандальну правку про територіальні обмеження інтернет-торгівлі та поштову доставку ліків профільний комітет парламенту вніс 26 листопада 2021 року.

У свою чергу, 30 листопада 2021 року Антимонопольний комітет України не підтримав парламентських лобістів законодавчої ініціативи.

– Впровадження територіального принципу дистанційної торгівлі може призвести до звуження територіальних кордонів ринків та кількості конкуруючих на них суб’єктів, – зазначили у відомстві.

У відомстві також додали, що запропонована норма перешкоджатиме входу на ринок нових операторів і може призвести як до обмеження прав споживачів на вибір ліків, так і до ймовірного зростання цін.

Слід зазначити, що позиція МОЗ, озвучена першим заступником міністра охорони здоров’я Олександром Комаридою на засіданні профільного комітету, була абсолютно проти цієї норми, оскільки всі необхідні умови для забезпечення безпечного та своєчасного пересилання лікарських засобів відображені в ліцензійних умовах.

На жаль, члени комітету не вважали за потрібне брати до уваги позиції АМКУ та МОЗ.

У вересні 2020 року, після ухвалення Закону України №904-IX про здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами, Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками вже намагалася внести до Ліцензійних умов принцип територіальності доставки ліків.

Проте громадські організації вбачали у діях держслужби корупційний чинник та виступили з протестом. У результаті питання було знято з порядку денного.

Джерело: Цензор.Нет