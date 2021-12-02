Середня зарплата українських жінок у третьому кварталі 2021 року становила 12 661 грн – це 79,3% від зарплати чоловіків (15 958 грн).

Тобто, за даними Держстату, якщо порівнювати з першим та другим кварталами, коли спостерігалася позитивна динаміка, нині розрив між зарплатами жінок і чоловіків знову збільшився.

Преставниці прекрасної статі стали менше заробляти, різниця сягнула 20,7% (3 297 грн).

У другому кварталі спостерігалася тенденція до скорочення розриву. Середній заробіток у чоловіків становив 15 181 грн, у жінок – 12 553 грн, тобто 82,6% від зарплати чоловіка (різниця 17,4%).

За перший квартал різниця скоротилася до 17,8%. Середня зарплата чоловіків становила 14 191 грн, жінок – 11 670 грн (82,2% від зарплати чоловіків).

Якщо брати підсумки 2020 року, то середні зарплати українських жінок були на 18,6% меншими, ніж зарплати чоловіків. Ця цифра є наслідком коронакризи.